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Viernes, 31 de julio de 2026
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FIFA

Renunció la mano derecha de Infantino en la FIFA: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA quiere vender una parte de la Copa del Mundo”

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros para que alcen la voz en contra de esta propuesta.

Carlos Coidero, consejero principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes su renuncia inmediata, oponiéndose “categóricamente” al proyecto que plantea la FIFA acerca de crear una empresa abierta a la inversión privada.

“Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego”, escribió en LinkedIn el exbanquero.

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Coidero lleva casi cinco años en la FIFA. Fue consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca, encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes de 2025 y de la Copa del Mundo de 2026, cargo para el que fue nombrado por Donald Trump.

Asimismo, Carlos aseguró que el fútbol ha sido un eje fundamental en su vida y sostuvo que esta medida debe ser rechazada.

“El fútbol ha sido el eje central de mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte de él. Por eso, esta propuesta debe ser rechazada”, aseguró.

Su renuncia representa un nuevo golpe para Infantino, quien enfrenta una oposición cada vez mayor a su proyecto FIFA Forward Enterprise, una empresa abierta a la inversión privada que quedaría encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos del máximo organismo del fútbol mundial.

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Del mismo modo, el consejero indicó que ha sido un privilegio trabajar para la FIFA, pero también hizo un llamado a las personas con quienes trabajó para que alcen la voz.

“Ha sido el privilegio de toda una vida servir a la FIFA durante más de cinco años y trabajar junto a personas dedicadas, íntegras y profundamente comprometidas con este deporte. Espero que ellas también alcen la voz, porque decisiones de esta magnitud deben tomarse en beneficio del fútbol y no de quienes buscan lucrarse con él”, aseguró.

Cabe resaltar que la UEFA, que reúne a 55 federaciones europeas, aseguró este jueves que, de forma unánime, acordó no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, si el organismo no renunciaba al proyecto que ha venido planteando.

Finalmente, a la UEFA se unieron la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Ahora se espera que los demás entes del fútbol se pronuncien y que pronto se conozca cómo continuará esta propuesta.

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