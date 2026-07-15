Miles de soldados y asalto aéreo: altos funcionarios de EE. UU. estarían analizando opciones militares para Cuba

Según el medio estadounidense CBS, altos funcionarios del Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, analizan opciones militares para Cuba.

CBS News reveló que funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos han estudiado en las últimas semanas diferentes escenarios para una eventual acción militar relacionada con Cuba, incluyendo un posible asalto aéreo liderado por la 101.ª División Aerotransportada y la participación de miles de soldados estadounidenses.

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El medio norteamericano citó a varios funcionarios del Gobierno de Estados Unidos con conocimiento de las conversaciones.

Esto ocurre justo cuando uno de los legisladores de Estados Unidos más activos sobre Cuba publicara una serie de mensajes en redes sociales que apuntan al régimen.

"Mi nombre es Carlos Giménez. Fui forzado a abandonar mi Cuba natal poco después de la toma del poder comunista y hoy represento a mi comunidad en el Congreso. Sé reconocer a un comunista cuando veo uno y puedo decirles que los demócratas han sido tomados por los viles matones de los que huimos", dijo en la mañana el representante por Florida.

Posteriormente señaló: "CUBA IS NEXT (Cuba es la siguiente)".

Finalmente, en un enigmático mensaje, Giménez dijo: "¡Queda poco!".

Pero no solo fueron los mensajes de Giménez y la información difundida por CBS, pues horas antes el columnista británico Roger Boyes, del medio The Times, aseguró que Trump estaría esperando el final del Mundial para lanzar una contundente ofensiva contra el régimen Cuba.

Según Boyes, Trump habría utilizado el Mundial 2026 como una plataforma para mostrar poder político y económico, además, aseguró que al final del torneo necesitaría una acción contundente para no perder popularidad de cara a las elecciones de medio término.

"Queda por ver si se podrá lograr un cambio de régimen antes de las elecciones de mitad de legislatura de otoño, pero esta cuestión está empezando a formar parte de la estrategia de Trump tras el torneo", aseveró el columnista.