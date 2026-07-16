Hallan sin vida a los gemelos de 3 años en Venezuela: sus cuerpos fueron encontrados tras días de los sismos

La historia de los gemelos Mateo y Mathias Peña, de tan solo tres años, terminó trágicamente en Venezuela tras semanas de los devastadores terremotos. Y es que sus cuerpos fueron encontrados después de días de una angustiosa espera, lo que pone de manifiesto las duras realidades sobre el terreno y las precarias condiciones para atender la emergencia. La familia de los hermanos enfrentó días de incertidumbre debido a la desinformación en redes sociales, que en un principio reportaba avistamientos de los niños en hospitales lejanos, generando falsas esperanzas y retrasando los esfuerzos en el sitio del colapso.