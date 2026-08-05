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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Gianni Infantino se reúne de emergencia con funcionarios de la FIFA en Marruecos en medio de la crisis de su gestión

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
Dicha reunión tiene lugar en la sede para África de la FIFA, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reúne este miércoles en Marruecos con altos responsables de la instancia, en medio de las críticas por su abortado proyecto de abrir la institución a la inversión privada.

Dicha reunión tiene lugar en la sede para África de la FIFA, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

En una de las entradas del complejo, una periodista de la AFP vio pasar varios vehículos, entre ellos tres furgones con los cristales polarizados.

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Por el momento se desconocen los motivos precisos de la elección de Marruecos para acoger esta reunión. El país debe coorganizar el Mundial de 2030 con España y Portugal.

No obstante, Infantino se encontraba en el reino alauita con motivo de la Fiesta del Trono la semana pasada.

Al frente de la FIFA desde hace diez años, Gianni Infantino ha multiplicado los proyectos de calado, hasta llegar a anunciar la semana pasada su intención de crear una sociedad externa para gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como los Mundiales, con la entrada de inversores privados.

Presentado por sorpresa el martes pasado, después de que fuera revelado por la prensa, el proyecto fue finalmente retirado a finales de semana ante la oposición de numerosos actores del fútbol, entre ellos la confederación europea (UEFA).

Varios altos cargos de la FIFA se han distanciado en los últimos días de Infantino, entre ellos Arsène Wenger, actual director del desarrollo del fútbol mundial dentro del organismo, y el secretario general del mismo, Mattias Grafström.

Este último, en una carta dirigida a los empleados de la FIFA y a la que tuvo acceso la AFP, lamentó "una serie de acontecimientos tristes y condenables" que "afortunadamente desembocaron en el abandono permanente" del proyecto.

El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, ya había dimitido el viernes, afirmando que se oponía "categóricamente" al proyecto de Infantino.

A la oposición dentro de la FIFA se suman las presiones externas, procedentes en particular de la poderosa UEFA, pero también de la Concacaf (Confederación de Norteamérica y del Caribe), que tras haber hecho naufragar el proyecto de la FFE, criticaron directamente a Infantino.

En una carta enviada el viernes a la FIFA y consultada por la AFP, la UEFA "notifica oficialmente que está considerando activamente emprender acciones legales".

Por el momento, este último es el único candidato declarado a su reelección al frente de la FIFA, en una votación que se celebrará en marzo de 2027 en Rabat.

El italo-suizo de 56 años necesita una mayoría de las 211 federaciones miembro para obtener un nuevo y último mandato de cuatro años. Hasta ahora, un puñado de federaciones (Finlandia, Gales, Serbia, Suecia) le han retirado oficialmente su apoyo.

El príncipe Ali ben Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, acusó el martes a Infantino de "chantaje".

"Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos en estas cuestiones o en otras, hasta que se me dijo verbalmente, durante la Copa del Mundo, que si apoyaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación", declaró el dirigente en X.

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