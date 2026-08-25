NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Comando Sur

Comando Sur reveló video de operativo de destrucción de narcolancha en el Caribe: "la operación mató a cuatro narcoterroristas"

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: SOUTHCOM
Foto: SOUTHCOM
El Comando Sur señaló que "Inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico".

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó, mediante un video desclasificado, un nuevo derribo de una narcolancha en el Caribe.

En el video se aprecia el momento exacto en el que un proyectil de gran potencia cae sobre la embarcación y la destruye en apenas una fracción de segudo.

o

"Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental continúa ejecutando operaciones precisas y letales contra los cárteles. Cazaremos, disruptiremos y derrotaremos a estas redes narco-terroristas", señaló el Southcom.

Asimismo, señaló que el organismo militar "está resuelto a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en la patria de EE.UU.".

Posteriormente, confirmó la operación:

"Bajo la dirección del General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un golpe cinético letal contra un buque rápido que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe", señaló.

o

El organismo también respondió a las dudas que ha generado este tipo de acciones contra la criminalidad: "Inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico" y reveló que "la operación mató a cuatro narco-terroristas".

Temas relacionados:

Comando Sur

Narcolancha

Caribe

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Foto: NWS
Hawái

Huracán Lala avanza hacia Hawái y podría convertirse en el primero en tocar tierra del archipiélago desde 1992

Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
Terremoto en Colombia

“Todo el apoyo que requiera”: Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 en el Chocó

Presos políticos liberados en Venezuela / FOTO: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

¿Realmente, cuántos presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 14 de agosto?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: NWS
Hawái

Huracán Lala avanza hacia Hawái y podría convertirse en el primero en tocar tierra del archipiélago desde 1992

Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
Terremoto en Colombia

“Todo el apoyo que requiera”: Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 en el Chocó

Presos políticos liberados en Venezuela / FOTO: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

¿Realmente, cuántos presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 14 de agosto?

Presidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Colombia

Petro visita la dictadura de Cuba en su último viaje oficial a una semana de entregar el poder

Conmoción en Uganda: muere el futbolista David Owori tras brutal ataque cerca de su residencia - Foto de referencia Canva
Uganda

Conmoción en Uganda: muere el futbolista David Owori tras brutal ataque cerca de su residencia

El portaviones "USS Abraham Lincoln" - AFP
Donald Trump

Trump niega condiciones de vida preocupantes en el Abraham Lincoln y anuncia que será reemplazado

Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023