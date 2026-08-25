Comando Sur reveló video de operativo de destrucción de narcolancha en el Caribe: "la operación mató a cuatro narcoterroristas"

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó, mediante un video desclasificado, un nuevo derribo de una narcolancha en el Caribe.

En el video se aprecia el momento exacto en el que un proyectil de gran potencia cae sobre la embarcación y la destruye en apenas una fracción de segudo.

VEA TAMBIÉN Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe o

"Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental continúa ejecutando operaciones precisas y letales contra los cárteles. Cazaremos, disruptiremos y derrotaremos a estas redes narco-terroristas", señaló el Southcom.

Asimismo, señaló que el organismo militar "está resuelto a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en la patria de EE.UU.".

Posteriormente, confirmó la operación:

"Bajo la dirección del General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un golpe cinético letal contra un buque rápido que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe", señaló.

El organismo también respondió a las dudas que ha generado este tipo de acciones contra la criminalidad: "Inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico" y reveló que "la operación mató a cuatro narco-terroristas".