Trump niega condiciones de vida preocupantes en el Abraham Lincoln y anuncia que será reemplazado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra será reemplazado por otro.

El Abraham Lincoln zarpó de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el Mar de China Meridional y fue redirigido a Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques contra el régimen de Irán el 28 de febrero.

Entre los detalles más inquietantes que surgieron de los relatos de las familias de los marineros estaba el hecho de que dos de ellos habían intentado arrojarse por la borda.

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"No, no están preocupadas", respondió Trump este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa.

El Lincoln "se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar", el George Washington, declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York.

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: "No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo".

Miembros de la oposición demócrata exigieron una explicación al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles, quien afirmó que la situación había sido "exagerada".

El ejército estadounidense informó que un marinero del Abraham Lincoln que cayó al mar el 3 de agosto fue rescatado.

Un funcionario estadounidense negó que la salud mental fuera un problema dentro del portaaviones.

"No hemos observado un aumento en las ideas suicidas ni en los intentos a bordo del buque", dijo el funcionario.

Añadió que el Abraham Lincoln cuenta con cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social, un "coordinador de prevención" y un perro "para apoyar la moral y el bienestar emocional de la tripulación".

"Adaptarse a la vida en el mar puede ser difícil, por lo que hemos aprendido cómo proporcionar recursos y ayudar a los marineros con estas transiciones", agregó.