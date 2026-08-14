NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Donald Trump

Trump niega condiciones de vida preocupantes en el Abraham Lincoln y anuncia que será reemplazado

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El portaviones "USS Abraham Lincoln" - AFP
El portaviones "USS Abraham Lincoln" - AFP
El Abraham Lincoln está desplegada en Medio Oriente antes del ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra será reemplazado por otro.

El Abraham Lincoln zarpó de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el Mar de China Meridional y fue redirigido a Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques contra el régimen de Irán el 28 de febrero.

Entre los detalles más inquietantes que surgieron de los relatos de las familias de los marineros estaba el hecho de que dos de ellos habían intentado arrojarse por la borda.

o

"No, no están preocupadas", respondió Trump este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa.

El Lincoln "se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar", el George Washington, declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York.

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: "No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo".

Miembros de la oposición demócrata exigieron una explicación al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles, quien afirmó que la situación había sido "exagerada".

El ejército estadounidense informó que un marinero del Abraham Lincoln que cayó al mar el 3 de agosto fue rescatado.

o

Un funcionario estadounidense negó que la salud mental fuera un problema dentro del portaaviones.

"No hemos observado un aumento en las ideas suicidas ni en los intentos a bordo del buque", dijo el funcionario.

Añadió que el Abraham Lincoln cuenta con cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social, un "coordinador de prevención" y un perro "para apoyar la moral y el bienestar emocional de la tripulación".

"Adaptarse a la vida en el mar puede ser difícil, por lo que hemos aprendido cómo proporcionar recursos y ayudar a los marineros con estas transiciones", agregó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Régimen de Irán

Abraham Lincoln

Medio Oriente

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se vivió el momento de la la excarcelación de los primeros presos políticos en Venezuela tras el inicio de diálogos vigilados por EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento ¿y cómo salió eso?, no tan bien”: Trump expone a país que apoyaba al régimen antes de captura de Maduro

La Habana, Cuba-Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen en la mira: así es como Estados Unidos refuerza actividades de inteligencia en Cuba

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado habla sobre las negociaciones en Venezuela: "si lo que buscan es que yo ceda en el mandato, eso no va a pasar jamás"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento ¿y cómo salió eso?, no tan bien”: Trump expone a país que apoyaba al régimen antes de captura de Maduro

El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España - Foto EFE
Eclipse de Sol

No es IA: skater español logra una de las imágenes más increíbles durante el eclipse total de Sol

La Habana, Cuba-Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen en la mira: así es como Estados Unidos refuerza actividades de inteligencia en Cuba

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado habla sobre las negociaciones en Venezuela: "si lo que buscan es que yo ceda en el mandato, eso no va a pasar jamás"

Huelga de hambre

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

“Es una decisión pertinente”: experto sobre la decisión de María Corina Machado de no asistir a la reunión del 1 de agosto

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023