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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Hawái

Huracán Lala avanza hacia Hawái y podría convertirse en el primero en tocar tierra del archipiélago desde 1992

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: NWS
Foto: NWS
El gobernador de la isla del Pacífico estadounidense, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

La tormenta Lala se convirtió en huracán y avanza hacia el territorio estadounidense Hawái, con vientos de 120 kilómetros por hora, según el Servicio Nacional de Meteorología.

"Recientes informaciones satelitales y de radar indican que Lala se ha fortalecido", dijo el servicio de meteorología, NWS, en su último informe.

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Al momento del informe del organismo, Lala estaba a 135 kilómetros al sureste de la Isla Grande de Hawái, una de las ocho islas principales del archipiélago del Pacífico con el mismo nombre.

"Se esperan lluvias significativas, fuertes vientos, oleaje peligroso e inundaciones localizadas", advirtió el NWS, y agregó que también podrían ocurrir deslizamientos de tierra.

El gobernador de la isla del Pacífico estadounidense, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

Lala "representa una amenaza seria para nuestro estado, particularmente para la Isla de Hawái, y estamos actuando para asegurar que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios", dijo en un comunicado.

También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái, que abarca la Isla Grande, y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

Por su parte, la Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, hogar de más de un millón de personas.

El huracán Lala se presenta al tiempo que un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas ya tan altas que la NOAA ahora pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950", cuando alcance su pico entre octubre y diciembre.

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Por otro lado, la oficina del NWS en Honolulu advirtió además que, si Lala toca tierra en Hawái como huracán, sería el primero desde Iniki en 1992. El registro anterior data de 1959.

 

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