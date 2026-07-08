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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Departamento de Guerra

EE. UU. anuncia cómo funcionará la nueva "Doctrina Donroe" contra las drogas en Latinoamérica tras los ataques contra "narcolanchas"

julio 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth y hegseth - Foto AFP
Pete Hegseth y hegseth - Foto AFP
El Pentágono planea llevar a cabo ataques conjuntos contra el narcotráfico con países afines a sus ideales, una política que ya está en marcha en Ecuador.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este miércoles cómo funcionará la nueva "Doctrina Donroe" contra las drogas en Latinoamérica que sucederá los ataques contra presuntas 'narcolanchas' y que funcionará en un trabajo conjunto con gobiernos de la región.

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La Doctrina Monroe, cabe resaltar, es la política del siglo XIX que afirmaba la primacía de Estados Unidos en todo el continente americano y ahora, la 'Donroe', representa un juego de palabras con el nombre del presidente Donald Trump y establece una colaboración con gobiernos de la región, según el jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby.

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Invocando esa nueva doctrina en la ciudad peruana de Cusco Colby explicó un drástico cambio en la política contra las drogas con la que el ejército de Estados Unidos atacó barcos señalados de ser de narcotraficantes y capturó a Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Colby, el Pentágono también planea ahora llevar a cabo ataques conjuntos contra el narcotráfico con países afines a sus ideales, una política que ya está en marcha en Ecuador.

"Ya no separamos la estrategia de defensa de Estados Unidos de las preocupaciones de los ciudadanos comunes: de la avalancha de drogas letales en sus comunidades y la horrenda violencia que la acompaña, o del impacto de la migración ilegal descontrolada en nuestra nación", dijo Colby, según su discurso.

Colby reconoció la preocupación que suscitaba la invocación de la Doctrina Monroe por parte de Trump, pero afirmó que estas se basaban en una visión "distorsionada".

"La mejor tradición de la Doctrina Monroe consiste en proteger nuestra propia seguridad e intereses empoderando y capacitando a las naciones latinoamericanas", señaló Colby, quien se dirigió a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, de la que también forma parte Canadá.

Aunque algunos críticos de la doctrina afirman que representa el imperialismo, Colby sostuvo, por su parte, que Estados Unidos no puede compararse con estados imperiales como Gran Bretaña o Portugal, naciones más pequeñas que explotaron colonias para acumular riqueza y poder.

"Lo cierto es que Estados Unidos no necesita tus bienes ni tu dependencia", precisó Colby. "Estados Unidos es un país enorme, con mucho el estado más poderoso del mundo, con el mercado más grande y dinámico del mundo, la economía más productiva, la moneda dominante y espléndidas reservas de materias primas", agregó.

Posteriormente añadió: "Deseamos que tengan éxito en la protección de nuestro vecindario".

Su discurso se produce en un momento en que las elecciones dan paso a gobiernos de derecha y afines a Trump en toda la región, como la conservadora Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

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Estos países se suman a Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Panamá en su giro a la derecha, en un marcado retroceso para la denominada "marea rosa" que llevó al poder a varios gobiernos de izquierda a principios de la década de 2020.

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