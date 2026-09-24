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Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood, es condenado a 15 años de prisión en juicio por agresión sexual

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Harvey Weinstein (AFP)
Harvey Weinstein (AFP)
La sentencia, que ha sido dictada el miércoles 23 de septiembre, cierra una nueva etapa de un proceso judicial que inició hace casi 10 años y que atravesó condenas, apelaciones y nuevos juicios.

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión en Nueva York por agresión sexual en 2006 a Miriam Haley, una antigua asistente de producción televisiva.

La sentencia, que ha sido dictada el miércoles 23 de septiembre, cierra una nueva etapa de un proceso judicial que inició hace casi 10 años y que atravesó condenas, apelaciones y nuevos juicios.

Weinstein, de 74 años, escuchó la sentencia en una sala de Manhattan con Haley, quien declaró frente al tribunal acerca de las consecuencias que el ataque tuvo en su vida. El juez Curtis Farber impuso también cinco años de supervisión tras su eventual salida de prisión. Los fiscales solicitaron una pena de 20 años y la defensa pidió una condena mucho menor por el tiempo que Weinstein ya ha estado detenido y a sus problemas de salud.

El caso se remonta a 2006, momento en que Haley trabajaba en la industria televisiva y participó brevemente en el programa producido por Weinstein Project Runway. En el trascurso del juicio, Haley declaró que Weinstein la agredió sexualmente en su apartamento de Manhattan. Un jurado lo declaró de nuevo culpable en 2025 por un cargo de acto sexual criminal en primer grado con relación a ella.

La nueva condena llega luego de que la sentencia original de 23 años, dictada en 2020, fuese anulada en 2024 por el máximo tribunal de Nueva York. Los jueces determinaron ahí que en aquel proceso se admitieron testimonios de otras mujeres acerca de hechos que no hacían parte de los cargos juzgados, lo que, según el tribunal, perjudicó el derecho de Weinstein a un juicio justo.

El nuevo proceso ha tenido un resultado distinto en varios de los cargos. Weinstein ha sido declarado culpable por el caso de Haley, absuelto de otro cargo relacionado con la modelo Kaja Sokola y el jurado no logró llegara a un veredicto sobre la acusación de violación que presentó la actriz Jessica Mann. Un posterior intento de juzgar nuevamente ese cargo finalizó de nuevo sin veredicto y los fiscales finalmente pidieron su desestimación.

Antes de conocer la pena, Weinstein fue hacia el tribunal y pidió que se tuviera en cuenta su versión. Según ABC News, afirmó: “No soy una persona perfecta”, y agregó que vivía con muchos arrepentimientos y que se disculpaba de forma sincera por sus acciones. Su defensa sostiene que los encuentros sexuales han sido consensuados y que Weinstein no cometió agresiones.

El productor igualmente enfrenta consecuencias judiciales en California, lugar donde fue condenado en 2022 por violación y agresión sexual. Recibió una pena de 16 años. Una corte de apelaciones ha asegurado esas condenas en 2026, pero ordenó revisar la sentencia porque el tribunal original que consideró como agravante las condenas de Nueva York que después fueron anuladas.

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