¿Qué temas tratará Abelardo de la Espriella con Marco Rubio en el marco de su visita a Colombia?

La lucha contra organizaciones criminales en Colombia por parte del gobierno de De la Espriella avanza, previo a la vista del secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Uno de los temas principales a tratar será la seguridad, la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y el crimen organizado en la región. Rodrigo Rivera, exministro de Defensa en Colombia, habló en NTN24 sobre la visita de Marco Rubio al país: “Será útil y esencial, históricamente la cooperación de Estados Unidos con nuestras fuerzas armadas ha sido clave para el éxito y los resultados positivos que ha tenido Colombia en su lucha contra el narcotráfico”.