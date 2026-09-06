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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

¿Qué temas tratará Abelardo de la Espriella con Marco Rubio en el marco de su visita a Colombia?

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La lucha contra organizaciones criminales en Colombia por parte del gobierno de De la Espriella avanza, previo a la vista del secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Uno de los temas principales a tratar será la seguridad, la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y el crimen organizado en la región. Rodrigo Rivera, exministro de Defensa en Colombia, habló en NTN24 sobre la visita de Marco Rubio al país: “Será útil y esencial, históricamente la cooperación de Estados Unidos con nuestras fuerzas armadas ha sido clave para el éxito y los resultados positivos que ha tenido Colombia en su lucha contra el narcotráfico”.

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