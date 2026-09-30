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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Kim Jong Un

El líder norcoreano Kim Jong Un estaría "extremadamente obeso" con más de 140 kilos de peso, según informe de inteligencia

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kim Jong Un - Foto: EFE
Kim Jong Un - Foto: EFE
El estado físico de Kim, un fumador empedernido que arrastra problemas de peso, es analizado de cerca internacionalmente.

El líder norcoreano Kim Jong Un estaría "extremadamente obeso", indicó este miércoles la agencia de inteligencia de Seúl, citando sus últimas evaluaciones sobre la salud del hermético líder del régimen de Corea del Norte.

El estado físico de Kim, un fumador empedernido que arrastra problemas de peso, es analizado de cerca internacionalmente porque su muerte repentina plantearía dudas sobre su sucesión y la estabilidad de este país asiático dotado de armas nucleares.

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"La condición de salud (de Kim) es clasificada como 'extremadamente obeso', con más de 140 kilos de peso", dijo el legislador surcoreano Youn Kun-young, citando un informe del servicio de espionaje.

Aunque se le considera en "riesgo elevado de enfermedad cardiovascular", Kim no muestra dificultades para realizar actividades físicas, como subir escaleras, agregó Youn.

"La evaluación es que no hay señales de problemas de salud, dado que es monitoreado de cerca por (su) equipo médico particular", dijo.

La especulación sobre la salud de Kim creció en 2020 cuando se ausentó de la conmemoración del cumpleaños de su fallecido abuelo y desapareció de la esfera pública por 20 días, lo que generó rumores de que estaba gravemente enfermo tras una cirugía.

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El padre de Kim, Kim Jong Il, y su abuelo, Kim Il Sung, también eran obesos y fumadores. Ambos murieron de ataques cardíacos.

Este aislado país enfrenta sanciones internacionales por sus programas armamentistas y su población sufre graves carencias alimentarias.

Sin embargo, Paul Smart, el chef del hotel Metropole de Hanói y quien trabajó con los cocineros personales de Kim durante la cumbre del líder norcoreano con Donald Trump de 2019 en Vietnam, dijo que el dirigente tenía predilección por las carnes selectas y los alimentos de lujo.

"Le gusta el caviar, la langosta, productos muy lujosos como el foie gras", comentó.

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