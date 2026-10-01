Detienen en Florida a empresaria venezolana mientras dejaba a su hija en casa de una amiga

La empresaria venezolana Alicia Labrador, fundadora y presidenta ejecutiva de la compañía de estética Aliestetic, fue detenida en Doral, Florida, justo cuando se disponía a dejar a su hija de 16 años en la vivienda de una amiga, según reportó Univisión.

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Pese a que inicialmente diferentes reportes han atribuido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Univisión ha informado que la detención fue hecha por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Labrador fue trasladada tiempo después a un centro de detención en Texas, y a su vez, enfrenta un proceso migratorio.

Según personas cercanas a la empresaria citadas por medios internacionales y locales, Labrador entró a Estados Unidos con una visa en 2016 y hoy día tiene pendiente un proceso de asilo. Por el momento, las autoridades no han difundido públicamente detalles acerca de las circunstancias específicas que llevaron a su detención.

El caso está generando preocupación entre familiares, miembros de la comunidad de Venezuela y personas que tienen vínculo al sector empresarial del sur de Florida. Allegados a Labrador indican que la empresaria no tiene antecedentes criminales y solicitaron apoyo para su defensa y para lograr su reunificación con sus hijos.

Labrador es conocida en el área de Miami-Dade por su actividad empresarial. Es la fundadora de Aliestetic, compañía que se dedica a tratamientos estéticos y de cuidado personal. Además, desarrolló proyectos que tienen relación con productos cosméticos y expansión comercial.

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Su detención sucede en un momento de mayor preocupación entre residentes venezolanos de Doral por los operativos migratorios federales. El pasado mes de septiembre, la alcaldesa de la ciudad, Christi Fraga, advirtió que las redadas estaban provocando temor entre familias y negocios. Algunos padres inclusive evitaban conducir a sus hijos a la escuela.

Doral acoge una importante comunidad venezolana y se transformó en uno de los principales centros de residencia y actividad empresarial de esa población en el sur de Florida. La alcaldía señaló que las operaciones migratorias son correspondientes al Gobierno federal y que la Policía de Doral no participa de manera directa en las redadas de las autoridades migratorias.