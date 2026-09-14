"¿Cómo entra gente a la universidad que no siendo estudiantes sí pertenecen a grupos criminales?": Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en una alocución presidencial la implementación de un protocolo de seguridad nacional que permitirá el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios en casos específicos de flagrancia, vandalismo o actos terroristas, marcando un cambio significativo en la política de seguridad del país.

"A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad, la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", declaró el mandatario.

El presidente De la Espriella especificó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. El protocolo contempla el ingreso al campus de las universidades públicas en casos que involucren violencia, flagrancia y alteraciones extraordinarias del orden público.

Durante su intervención, el mandatario garantizó que la protesta pacífica como derecho fundamental en Colombia será respetada siempre y cuando sea ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, aclaró que "los actos de destrucción de infraestructura, los ataques contra integrantes de la fuerza pública y las agresiones contra civiles no hacen parte de ese ejercicio".

Sobre este tema, en diálogo con NTN24, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la medida presidencial y compartió su experiencia local. Relató el caso de alias Cuervo, un miembro del ELN que fue capturado hace aproximadamente un mes después de disparar contra la fuerza pública desde dentro de la Universidad de Antioquia.

"El tipo después, claro, se quita la capucha más adelante, se esconde, se cambia de ropa, va y toma un taxi por otro lado", explicó Gutiérrez sobre el operativo que condujo a la captura.

En el allanamiento realizado a la vivienda del capturado, las autoridades encontraron banderas del ELN, manuales de explosivos y propaganda guerrillera. "En muchos de los casos, estas personas que ingresan a las universidades públicas no son estudiantes", enfatizó el alcalde.

Gutiérrez también señaló que en Medellín tienen detectados 22 grupos radicales dentro de universidades públicas y denunció que durante el gobierno anterior, las capturas de terroristas que se refugiaban en universidades eran frenadas mediante llamadas desde el Ministerio del Interior y Defensa a los comandantes de policía locales.

El alcalde cuestionó la gestión de las directivas universitarias: "¿Cómo entra gente a la universidad que no siendo estudiantes sí pertenecen a grupos criminales? ¿Quién me explica eso y quién le explica eso a la sociedad?".

Además, aseguró que en varias universidades públicas existen bloques donde se manejan explosivos y plazas de vicio controladas por estos grupos.