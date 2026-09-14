Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"
La cantante colombiana Shakira regresa a España en donde tiene planeada una residencia de 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en Madrid. Óscar Ortiz, director de proyecto y producción de Nativos de Macondo, quien junto a su asociación acompañarán a la barranquillera en sus conciertos en la capital española, se refirió a los shows previstos en Europa. “Estamos hablando de 146 artistas, agrupaciones y propuestas culturales de todos los países. Nosotros nos venimos preparando desde hace dos meses, llevamos alrededor de 30 ensayos en este tiempo… nos venimos preparando muy fuertemente para representar en lo más alto a nuestro país”, detalló.