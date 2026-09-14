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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia, investigación y crimen organizado, se refirió en NTN24 a los ataques que criminales terroristas ejecutaron con drones a la fuerza pública en Colombia. “Los ataques con drones se han convertido en una de las principales estrategias y modalidades utilizadas por el terrorismo para doblegar y afectar, no solamente a la fuerza pública y la democracia, sino también a la sociedad”, señaló.

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