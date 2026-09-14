Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia, investigación y crimen organizado, se refirió en NTN24 a los ataques que criminales terroristas ejecutaron con drones a la fuerza pública en Colombia. “Los ataques con drones se han convertido en una de las principales estrategias y modalidades utilizadas por el terrorismo para doblegar y afectar, no solamente a la fuerza pública y la democracia, sino también a la sociedad”, señaló.