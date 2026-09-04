NTN24
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Operativo

Alias 'Bendito Menor' y su pareja 'La Bebecita', peligrosos criminales que publicaban videos retando a las autoridades, fueron abatidos en un operativo en Colombia

septiembre 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Alias 'Bendito Menor'
Alias 'Bendito Menor'
El criminal solía publicar videos junto a su pareja retando a las autoridades.

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre fueron dados de baja Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias ‘Bendito Menor’, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, en un operativo policial en Riohacha, La Guajira, al norte de Colombia.

Según la información preliminar, el operativo fue realizado en la casa del criminal en La Guajira por un grupo de élite de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

Además, la acción policial desarrollada en el barrio Los Olivos de la capital de La Guajira contó con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos.

o

En el operativo también murieron dos escoltas del jefe criminal de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La acción fue desplegada por tierra, mar y aire en un perímetro que las autoridades determinaron como el anillo de seguridad del criminal.

A su vez, era jefe del frente Javier Cáceres que opera en el norte de Colombia.

o

Cabe recordar que tras asumir el cargo el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella declaró a Alias 'Bendito Menor' como objetivo militar y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos colombianos por información que llevara a su detención.

El criminal se paseaba por el departamento de La Guajira retando a las autoridades. En varios videos publicados por él mismo se observa al criminal junto a su pareja en las playas de La Guajira.

Temas relacionados:

Operativo

La Guajira

Muerto

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
El Helicoide - AFP
Venezuela

"He tenido miedo": Carlos Azuaje relata cómo fue reciente persecución que sufrió en Venezuela

Alejandro Eder - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

"Hay sectores políticos que no quieren que Colombia avance": alcalde de Cali, Alejandro Eder

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio aseguró que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes del final del mandato de Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El Helicoide - AFP
Venezuela

"He tenido miedo": Carlos Azuaje relata cómo fue reciente persecución que sufrió en Venezuela

Departamento del Tesoro de EE. UU. - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza inversiones claves en Venezuela

Alejandro Eder - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

"Hay sectores políticos que no quieren que Colombia avance": alcalde de Cali, Alejandro Eder

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio aseguró que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes del final del mandato de Trump

Falleció reconocido futbolista - Canva
Fútbol

Luto en el fútbol: falleció querido jugador argentino que hizo historia en más de un equipo colombiano

Elon Musk en el Foro Económico 2026-Foto: EFE
Elon Musk

Elon Musk lidera una nueva estrategia industrial con SpaceX para fabricar turbinas de gas ante la demanda eléctrica de la IA

Devastador terremoto en Cali, Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Jugador del Deportivo Cali sufrió fractura tras intentar huir de su vivienda en medio del trágico terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023