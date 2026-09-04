Alias 'Bendito Menor' y su pareja 'La Bebecita', peligrosos criminales que publicaban videos retando a las autoridades, fueron abatidos en un operativo en Colombia

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre fueron dados de baja Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias ‘Bendito Menor’, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, en un operativo policial en Riohacha, La Guajira, al norte de Colombia.

Según la información preliminar, el operativo fue realizado en la casa del criminal en La Guajira por un grupo de élite de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

Además, la acción policial desarrollada en el barrio Los Olivos de la capital de La Guajira contó con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos.

En el operativo también murieron dos escoltas del jefe criminal de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La acción fue desplegada por tierra, mar y aire en un perímetro que las autoridades determinaron como el anillo de seguridad del criminal.

A su vez, era jefe del frente Javier Cáceres que opera en el norte de Colombia.

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Cabe recordar que tras asumir el cargo el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella declaró a Alias 'Bendito Menor' como objetivo militar y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos colombianos por información que llevara a su detención.

El criminal se paseaba por el departamento de La Guajira retando a las autoridades. En varios videos publicados por él mismo se observa al criminal junto a su pareja en las playas de La Guajira.