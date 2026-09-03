Soldado murió tras ataque contra tropas del Ejército por parte de las disidencias de las Farc en el Cauca

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública dejó un soldado muerto en el municipio de Suárez, Cauca. De acuerdo con el reporte entregado este jueves 3 de septiembre por el Comando de la Tercera División del Ejército, tropas del Batallón de Montaña N.° 8 fueron atacadas con armas de fuego en el sector de La Salvajina.

En esta acción armada murió el soldado Sergio Arley Ulcué Campo, quien se encontraba prestando servicio militar en la zona. El Ejército atribuyó el ataque a integrantes de la estructura Jaime Martínez, señalada por las autoridades como una estructura de las disidencias de las FARC.

VEA TAMBIÉN Juez ordenó a Abelardo de la Espriella suspender los bombardeos contra grupos armados: esto se sabe o

La institución rechazó el hecho y aseguró que las tropas mantienen operaciones militares en el sector, con el propósito de garantizar la seguridad de la población civil y localizar a los responsables.

Cabe resaltar que el nuevo ataque ocurre en un territorio donde la estructura Jaime Martínez ha sido objetivo de operaciones militares durante los últimos meses.

El 19 de mayo, en la vereda Cañutico, también en Suárez, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14 fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones, según informó oficialmente el Ejército. En esa acción murió el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y seis soldados profesionales resultaron heridos.

Asimismo, la confrontación también se intensificó en Cajibío durante agosto. Allí se registraron varios ataques con drones cargados con explosivos y enfrentamientos entre tropas de la Tercera División e integrantes de la estructura Jaime Martínez. Los reportes conocidos durante esos días señalaron 12 militares y seis civiles heridos.

El antecedente más grave de esta escalada ocurrió el 25 de abril, cuando un atentado con explosivos contra vehículos que transitaban por la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, dejó 21 personas muertas, de acuerdo con el balance reportado posteriormente por las autoridades. El hecho fue atribuido a disidencias de las Farc.

En ese sentido, la muerte del soldado Sergio Arley Ulcué Campo vuelve a poner a Suárez y el norte del Cauca en el centro de la confrontación entre la Fuerza Pública y la estructura Jaime Martínez.

Por ahora, el Ejército mantiene las operaciones en La Salvajina y no ha informado sobre capturas o bajas de integrantes de la estructura responsable del ataque.