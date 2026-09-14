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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades

septiembre 14, 2026
Por: Miguel Pedreros
En materia de seguridad y orden público, De la Espriella reafirmó el fin de los diálogos de la llamada Paz Total con grupos armados ilegales.

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