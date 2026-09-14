Abelardo de la Espriella Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades septiembre 14, 2026 Por: Miguel Pedreros En materia de seguridad y orden público, De la Espriella reafirmó el fin de los diálogos de la llamada Paz Total con grupos armados ilegales. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades Colombia Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal" Régimen cubano Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión Regimen chavista Sanos para delinquir y enfermos para pagar sus crímenes: el cínico pedido de la esposa de Maduro a EE. UU. Asamblea General de la ONU “Estimula hasta una legitimación de ella en el poder”: analista sobre posible reunión de Trump y Rodríguez en EE. UU. Regimen chavista ¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU. Compartir en: