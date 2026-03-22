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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Estados Unidos e Irán

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Hugo Maul, economista y presidente del centro de pensamiento Cien, explicó que al estar los mercados conectador cualquier impacto sobre el petróleo le "pega" a la región latinoamericana.

Hugo Maul, economista y presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), analizó el impacto que tiene en países de la región latinoamericana la situación conflictiva derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

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“Los mercados siguen conectados y cualquier impacto sobre las condiciones de la oferta petrolera en Oriente Medio nos pega queramos o no porque el faltante de energía tendrá que salir de algún lugar o tendrá que haber un racionamiento del mercado”, afirmó en el programa Razón de Estado.

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