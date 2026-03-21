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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

Trump advierte que destruirá plantas de energía de Irán si el régimen no abre "completamente y sin amenazas" el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos aseguró que el primer ataque, tras cumplido el plazo, sería dirigido hacia la planta “más grande”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará la destrucción de plantas de energía de Irán si el régimen no abre “completamente y sin amenaza” el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas.

“Si Irán no abre completamente, sin amenaza, el Estrecho de Ormuz, dentro de las 48 horas a partir de este punto exacto en el tiempo, los Estados Unidos de América golpearán y destruirán sus diversas plantas de energía”, afirmó Trump en su red Truth Social.

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El presidente de Estados Unidos aseguró que el primer ataque, tras cumplido el plazo, sería dirigido hacia la planta “más grande”.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.

Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

Pero el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El ejército estadounidense anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

La declaración parecía destinada a calmar las preocupaciones de los mercados energéticos y de los aliados de Washington.

Más de 20 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.

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