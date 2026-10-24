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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Bogotá

Con tecnología europea: así son los nuevos camiones que recolectarán los residuos en Bogotá

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Nuevos camiones de aseo en Bogotá
Foto: Nuevos camiones de aseo en Bogotá
Se estima que con esta renovación mejore la disponibilidad de los camiones y se continúe facilitando el cumplimiento de las rutas establecidas.

La operación de recolección de residuos en Bogotá, Colombia, contará con 45 nuevos camiones que tienen como objetivo fortalecer la capacidad operativa de un servicio esencial para el funcionamiento de la ciudad.

La incorporación de estos vehículos responde, entretanto, a las exigencias de una labor que comprende recorridos urbanos, paradas frecuentes, arranques constantes y jornadas intensivas.

Asimismo, y gracias a los nuevos componentes tecnológicos de las máquinas, Bogotá busca avanzar hacia una recolección de residuos con menores emisiones contaminantes, pero sin dejar de atender las exigencias diarias de una capital.

Se trata de 45 camiones Mercedes-Benz Atego 3133, que fueron entregados por la empresa Divemotor a Promoambiental Distrito para mejorar la operación de aseo en la capital colombiana.

Los camiones Atego 3133 están equipados con tecnología Euro 6, que permite reducir las emisiones de contaminantes regulados como los óxidos de nitrógeno y las partículas frente a tecnologías de emisiones anteriores.

La tecnología Euro 6 es el estándar de emisiones más estricto para motores diésel y fue creada para reducir notablemente los gases nocivos y las partículas en suspensión antes de que salgan por el tubo de escape del vehículo.

Se trata de una característica que será útil para las operaciones que se desarrollan de manera permanente en entornos urbanos y en interacción directa con las comunidades.

Los vehículos también contarán con acompañamiento técnico de Divemotor, que incluye mantenimiento especializado, suministro de repuestos y asesoría para atender las necesidades de operación.

Ese respaldo, además, busca contribuir a la continuidad operativa de la flota y a la prestación del servicio de recolección de residuos.

"¡Nuestra renovación de flota es una realidad! Hoy, junto a Mercedes-Benz, recibimos las llaves de los nuevos vehículos que recorrerán el oriente de Bogotá, fortaleciendo nuestra operación con más tecnología, eficiencia y compromiso ambiental", anunció Promoambiental Distrito en una publicación en redes sociales.

El post estuvo acompañado de imágenes del momento de la entrega, así como de los vehículos operarios que serán próximamente incorporados a las labores en la ciudad.

Se estima que con esta renovación mejore la disponibilidad de los camiones y se continúe facilitando el cumplimiento de las rutas establecidas.

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