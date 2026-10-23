“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

El programa La Tarde de NTN24 conversó con Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, sobre el tercer aniversario de las elecciones primarias en Venezuela, conmemoración que se vivió en medio de una multitudinaria manifestación tras convocatoria de la líder democrática María Corina Machado. Y durante las cuales los venezolanos exigieron un cronograma electoral.