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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Elecciones
Programa: La Tarde

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Tarde de NTN24 conversó con Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, sobre el tercer aniversario de las elecciones primarias en Venezuela, conmemoración que se vivió en medio de una multitudinaria manifestación tras convocatoria de la líder democrática María Corina Machado. Y durante las cuales los venezolanos exigieron un cronograma electoral.

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