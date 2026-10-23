"Colombia está en guerra contra el narcoterrorismo, no tenemos un conflicto interno": experto

Un vehículo cargado con explosivos detonó en horas de la madrugada en el peaje San Pedro, ubicado en el municipio de Villanueva, departamento de Casanare, dejando cinco personas heridas y la infraestructura completamente destruida. Las autoridades colombianas atribuyen el ataque terrorista al ELN.Para hablar sobre este tema, Iván Andrés Carvajal, experto en seguridad e inteligencia estratégica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.