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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Narcolancha

Así fue el ataque letal de Estados Unidos desde el aire contra una narcolancha en el Caribe

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque de EE. UU. a narcolancha en el Caribe - Foto: Captura
Ataque de EE. UU. a narcolancha en el Caribe - Foto: Captura
El mensaje en la red social X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que un proyectil impacta una lancha en movimiento en alta mar.

El Pentágono informó que fuerzas de Estados Unidos atacaron este domingo una narcolancha en el Caribe y que cuatro ocupantes murieron en la operación.

El ataque tuvo lugar "en una de las rutas bien conocidas del narcotráfico en el Caribe", según el Comando Sur.

"El 4 de octubre, bajo la dirección del Comando Sur (SOUTHCOM) , la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe", informó el Comando Sur.

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El mensaje en la red social X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que un proyectil impacta una lancha en movimiento en alta mar.

Se observa cómo, de manera cinética, efectivos del Ejército de Estados Unidos apuntan contra la embarcación que se desplaza en el Caribe.

Washington lanzó en septiembre de 2025 una campaña de ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

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La ofensiva ha causado al menos 230 muertos desde que se comenzó a aplicar esta política tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El Pentágono asegura que ha ido reduciendo el ritmo de ataques, ya que según los responsables militares el tráfico de estupefacientes por mar se ha reducido drásticamente.

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