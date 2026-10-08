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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Ecuador

Así son los drones Reaper, utilizados contra el régimen de Irán, que Ecuador desplegó tras recibirlos de EE. UU. : "Los nuevos cazadores del narcotráfico"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Drones Reaper - Foto: EFE
Drones Reaper - Foto: EFE
Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión.

El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este jueves que empezará a usar los letales drones de ataque de Estados Unidos MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

Estados Unidos ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

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Serán dos drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la frontera con Colombia.

"¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!", dijo el ministerio en redes sociales.

Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Su precio es de unos 30 millones de dólares por unidad.

"La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", señaló el ministerio en redes sociales.

El anuncio se da en momentos en los que el gobierno de Donald Trump intensifica su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que "con dos de estos (drones)" se puede cubrir "los 732 kilómetros de frontera con Colombia".

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"Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones" estadounidenses, añadió.

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental, donde ha hundido al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

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