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Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Los ciudadanos de Ceuta en España han demostrado su inconformidad ante la presencia de migrantes irregulares en su territorio, luego de que miles de inmigrantes procedentes de Marruecos de manera arbitraria cruzaran la frontera y se situaran allí. Una situación que alcanzó uno de los puntos más críticos luego de que ceutíes irrumpieran en un campamento improvisado por extranjeros en estado de irregularidad en la playa de Benítez, donde hubo enfrentamientos donde prendieron fuego a tiendas de campaña. Un hecho que tuvo que ser intervenido por las autoridades locales.

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