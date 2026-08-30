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Domingo, 30 de agosto de 2026
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Telescopio
Programa: La Tarde

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Este domingo la NASA llevó a cabo el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, el cual tendrá como finalidad establecer un nuevo “atlas del Universo” más detallado, por medio del cual los científicos establecerán el estudio más profundo de las galaxias y cómo ha evolucionado el cosmos. Así como ayudar a descifrar la materia oscura y la energía oscura. Para conversar sobre esta nueva misión de la NASA, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el astrónomo y exdirector del observatorio del planetario distrital Germán Puerta.

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