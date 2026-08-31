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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Nicolás Maduro

Las supuestas fotos de Maduro en prisión y “la V” de la burla contra el pueblo de Venezuela

agosto 31, 2026
Por: Miguel Pedreros
Programa: La Mañana
El dictador Nicolás Maduro-Foto: Redes/Canva
El dictador Nicolás Maduro-Foto: Redes/Canva
En las imágenes, Maduro aparece con una sonrisa amplia, vistiendo un conjunto deportivo gris.

Este fin de semana se habría difundido una fotografía del dictador Nicolás Maduro desde que se encuentra detenido en Estados Unidos, mostrándose sonriente desde el centro de detención metropolitana de Brooklyn. Las imágenes fueron publicadas en sus cuentas de redes sociales y generaron controversia por el momento en que habrían sido tomadas.

Según el mensaje que acompaña las fotografías, estas habrían sido tomadas un día después del mortal doble terremoto que sacudió a Venezuela y devastó La Guaira. En las imágenes, Maduro aparece con una sonrisa amplia, vistiendo un conjunto deportivo gris y levantando las manos en señal de victoria, pese a enfrentar acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo.

El exdictador venezolano se observa más delgado y con más canas que en su última aparición pública, similar a los bocetos realizados durante sus audiencias judiciales anteriores

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