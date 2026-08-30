“Hay una arquitectura criminal”: hija de Fernando Villavicencio celebra captura de José Serrano

El pasado sábado, el exministro del Interior de la administración de Rafael Correa, José Serrano, sospechoso autor intelectual del magnicidio del precnadidato presidencial Fernando Villavicencio, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro de Santa Elena. Para conversar sobre este tema, el Informativo de NTN24 conversó con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio.