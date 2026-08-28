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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Estados Unidos - Cuba

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

agosto 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Las permanentes maniobras reavivan la expectativa frente a una eventual operación en Cuba como la que permitió la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El programa La Noche de NTN24 repasa dos hechos clave que configuran un escenario de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba.

Por un lado, está la remilitarización estratégica de Puerto Rico con el incremento de ejercicios militares en los últimos cuatro meses en los que participan 8.100 soldados de Estados Unidos.

Por el otro lado, se encuentra el anuncio de una imponente flota de 20 aviones de combate furtivos de quinta generación F-35 Lightning II para la base aérea de Homestead, en Florida.

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Es importante mencionar que la isla de Puerto Rico, a un poco más de 1.700 kilómetros de La Habana, es epicentro operativo del Pentágono en el Caribe.

Aviones de combate surcan los cielos del territorio puertoriqueño casi a diario. Uno de los sitios principales del despliegue es la antigua base naval Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, reactivada a finales de 2025.

Las permanentes maniobras reavivan la expectativa frente a una eventual operación en Cuba, tal como la que permitió la captura del dictador de Venezuela Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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