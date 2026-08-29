Ejército de Israel afirma que atacó a un comandante de Hamás dentro de un hospital de Gaza

El ejército israelí anunció este sábado que atacó a un comandante de Hamás dentro de un hospital de Gaza, mientras que las autoridades sanitarias del territorio palestino informaron de la muerte de tres personas en distintos bombardeos israelíes.

El ejército no precisó si el comandante del movimiento islamista palestino había muerto y tampoco reveló su identidad, sólo informó que se encontraba "escondido dentro" del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa y que "preparaba ataques terroristas contra soldados de Tsahal (ejército) y civiles israelíes".

El ataque se produjo en un edificio contiguo a las instalaciones principales del hospital, en la ciudad de Deir al Balah (centro de Gaza).

El hospital informó que tres personas resultaron heridas en un ataque israelí cerca de un almacén que se encuentra a poca distancia de la maternidad.

El ejército declaró que dos días antes había advertido a las autoridades sanitarias de Gaza que "dejaran de utilizar las instalaciones médicas con fines terroristas".

Horas antes, el hospital informó de una muerte por fuego israelí en la zona este de la ciudad. El ejército israelí declaró que estaba verificando esta información.

Esta nueva ola de violencia se produce a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025.

En Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, la Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó que un ataque israelí cerca de una rotonda en el barrio de Tel al Hawa dejó dos muertos y varios heridos.

Al ser contactado por la AFP, el ejército declaró que su objetivo era un "agente militar" en la zona.

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Según el Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamás, las operaciones israelíes en Gaza causaron 1.313 muertos desde que entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025.

Por su parte, el ejército israelí reportó cinco muertos en sus filas en el mismo periodo, así como el deceso de un empleado civil.