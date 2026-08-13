Varias ONG de Venezuela cuestionan exclusión de presos políticos en el diálogo que sostiene el régimen con la AN 2015

Dos ONG de Venezuela cuestionaron la exclusión de presos políticos en el diálogo que sostiene el régimen con la AN 2015.

VEA TAMBIÉN Líderes de la Iglesia Católica en Venezuela se ofrecen para acompañar el diálogo entre el régimen y la AN 2015 o

Puntualmente, este jueves, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) lamentaron que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de dichas conversaciones.

"Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación", declaró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.

VEA TAMBIÉN "Jorge juega con la libertad de los venezolanos": el duro llamado de un dirigente a Dinorah Figuera o

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló en un mensaje: X: "Sin duda, es indispensable contar con un Poder Judicial independiente, transparente y capacitado que garantice el cumplimiento sagrado de asegurar un Estado de derecho sólido y cumpla con su mandato de administrar justicia".

El pasado miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicó en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

Lo que llama la atención es que por ninguna parte del informe se habla de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), del desarrollo de elecciones en Venezuela, ni de los presos políticos.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

VEA TAMBIÉN Primer ciclo de conversaciones entre el régimen y la AN 2015 no priorizó la reestructuración del CNE ni las elecciones en Venezuela o

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.