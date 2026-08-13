NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Presos políticos

Varias ONG de Venezuela cuestionan exclusión de presos políticos en el diálogo que sostiene el régimen con la AN 2015

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Diálogo en Venezuela entre el régimen y la AN 2015 - Foto: EFE
Diálogo en Venezuela entre el régimen y la AN 2015 - Foto: EFE
El pasado miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicó en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

Dos ONG de Venezuela cuestionaron la exclusión de presos políticos en el diálogo que sostiene el régimen con la AN 2015.

o

Puntualmente, este jueves, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) lamentaron que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de dichas conversaciones.

"Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación", declaró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.

o

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló en un mensaje: X: "Sin duda, es indispensable contar con un Poder Judicial independiente, transparente y capacitado que garantice el cumplimiento sagrado de asegurar un Estado de derecho sólido y cumpla con su mandato de administrar justicia".

El pasado miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicó en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

Lo que llama la atención es que por ninguna parte del informe se habla de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), del desarrollo de elecciones en Venezuela, ni de los presos políticos.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

o

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

Temas relacionados:

Presos políticos

ONG

Diálogos Venezuela

Reporte

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No hay forma de comunicarse”: habitante del epicentro del terremoto en Colombia en el Chocó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Nicaragua

¿Qué queda de la oposición en Nicaragua tras años de represión de Ortega?

Foto de militares de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

El conflicto no para: Trump ordena séptima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán

Pedro Sánchez anunció respuesta inmediata ante la crisis migratoria en Ceuta - EFE
Migración

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció una respuesta "inmediata" a la crisis migratoria en Ceuta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Nicaragua

¿Qué queda de la oposición en Nicaragua tras años de represión de Ortega?

Foto de militares de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

El conflicto no para: Trump ordena séptima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán

Karol G | Foto EFE
Karol G

"Quién me salva a mí": la reacción que tuvo Karol G cuando leyó carta de fan que le escribió que salvó su vida

Selección Colombia celebrando - EFE
Selección Colombia

Los jugadores colombianos sacuden el mercado de fichajes en Europa: lateral llegará a un equipo español para la siguiente temporada

Pedro Sánchez anunció respuesta inmediata ante la crisis migratoria en Ceuta - EFE
Migración

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció una respuesta "inmediata" a la crisis migratoria en Ceuta

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

"Amenazas a mi integridad": el entrenador venezolano Richard Páez rompe el silencio tras su salida del Cúcuta en Colombia

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023