Con una estampita de Nuestra Señora de Coromoto, el subsecretario de Estado de EE. UU. rezó por María Corina y Venezuela

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó este sábado un mensaje en su cuenta personal de X expresando sus oraciones por Venezuela tras el regreso de la líder opositora María Corina Machado a su país.

El funcionario estadounidense compartió la imagen de una estampita religiosa de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, que perteneció a su difunto padre.

"Esta pequeña estampita de oración a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, estuvo en la billetera de mi difunto padre durante años", escribió Landau en su publicación.

El mensaje del diplomático añadió: "Rezo hoy, ahora que María Corina Machado está de vuelta en su patria, por paz, justicia y reconciliación en Venezuela".

El mensaje hace referencia al regreso de María Corina Machado a Venezuela, figura central de la democracia venezolana.

Mas temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al regreso de la líder y confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump respaldó su retorno.

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“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE.UU., que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, puntualizó Rubio en un mensaje de X.

Por otro lado, añadió que “Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas”.

La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela desde 1942, cuando fue proclamada por el Papa Pío XII.

La devoción a esta advocación mariana es profundamente arraigada en la cultura venezolana, trascendiendo divisiones políticas y sociales.