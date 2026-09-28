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Programa: La Noche

El cinismo de Jorge Rodríguez: Venezuela le parece "sexy", mientras sigue el asedio a manifestantes

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de la Asamblea Nacional afín del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, causa indignación tras afirmar "lo sexy que se está poniendo Venezuela" luego de la culminación del segundo ciclo de conversaciones con un sector de la oposición. Sin embargo, lo que para Rodríguez es "sexy" para muchos no es más que la continuación de la represión contra los manifestantes y trabajadores en varias partes del país.

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