A una sola voz: cientos de venezolanos entonaron el himno junto a María Corina en el estado Yaracuy

Las muestras de afecto y acompañamiento a la también Premio Nobel de la Paz no se han hecho esperar. Tras su arribo a su país, en el estado de Yaracuy, Machado rompió todo protocolo para recibir el abrazo y el cariño de sus compatriotas, al punto que paró el vehículo en que se moviliza rumbo a Caracas para entonar el himno nacional junto con la multitud que allí se encontraba.