Revelan vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN: se reunían para garantizar el tráfico de droga

Estas dos personas tienen nexos económicos. Silvana Guerrero del ELN y Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano habrían sostenido reuniones en la frontera para garantizar el tráfico de cocaína de la guerrilla en territorio venezolano. El ELN recibió armamento y logística por parte del régimen de Venezuela por órdenes de Cabello, así lo reveló el periodista de investigación, Casto Ocando.