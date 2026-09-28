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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Diosdado Cabello
Programa: Club de Prensa

Revelan vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN: se reunían para garantizar el tráfico de droga

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Estas dos personas tienen nexos económicos. Silvana Guerrero del ELN y Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano habrían sostenido reuniones en la frontera para garantizar el tráfico de cocaína de la guerrilla en territorio venezolano. El ELN recibió armamento y logística por parte del régimen de Venezuela por órdenes de Cabello, así lo reveló el periodista de investigación, Casto Ocando.

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