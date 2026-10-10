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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Keiko Fujimori

Con video al estilo Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori promete recuperar el control de las cárceles en Perú: "A este gobierno no lo van a intimidar"

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Keiko Fujimori - AFP
Keiko Fujimori - AFP
La presidente peruana aseguró que las autoridades no detendrán las intervenciones contra la delincuencia. Durante una visita al penal El Milagro, en Trujillo, advirtió sobre el hacinamiento y anunció medidas para ampliar la infraestructura penitenciaria.

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno mantendrá las requisas y los operativos de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país, como parte de su estrategia para recuperar el control de las cárceles y combatir el crimen organizado.

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A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria aseguró que las autoridades intensificarán las intervenciones y advirtió que no retrocederá ante las posibles intimidaciones de las organizaciones delincuenciales.

“Este es el inicio de la recuperación del control de todos los penales del país. Las requisas y los rastrillajes serán constantes. Que los delincuentes lo tengan claro: a este Gobierno no lo van a intimidar. No vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en el Perú”, afirmó Fujimori.

El pronunciamiento se conoció después de que la jefe de Estado visitara el establecimiento penitenciario El Milagro, ubicado en Trujillo, en la región de La Libertad, donde inspeccionó las instalaciones, supervisó el centro de control y recibió información sobre los resultados de las requisas y las intervenciones de seguridad.

Durante el recorrido, Fujimori advirtió sobre las condiciones de hacinamiento que enfrenta el centro penitenciario. Según explicó, el establecimiento tiene capacidad para albergar a 1.500 internos, pero actualmente supera los 6.000.

Ante esta situación, la mandataria señaló que conversó con los ministros de Defensa y de Justicia para evaluar la construcción de tres o cuatro pabellones que permitan ampliar la infraestructura y mejorar el manejo de la población carcelaria.

Cabe resaltar que las medidas de control penitenciario se suman a la creación del Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, anunciado por Fujimori el pasado 7 de octubre. La estrategia contempla la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para fortalecer las operaciones contra las organizaciones criminales.

De acuerdo con la información oficial, el dispositivo contará con 1.350 efectivos, entre integrantes del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Especiales Conjuntas y unidades especializadas de la Policía.

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Entre sus funciones están las operaciones de búsqueda y captura, las acciones de inteligencia para desarticular bandas criminales y el despliegue de unidades especializadas en las zonas priorizadas por las autoridades.

Asimismo, el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria se desarrolla en medio de las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno. El pasado 5 de septiembre, se declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco establecimientos: Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca.

En septiembre, las intervenciones realizadas en esos centros permitieron incautar celulares, equipos de comunicación, drogas y otros elementos prohibidos, según los balances oficiales.

Con este nuevo anuncio, Fujimori insiste en que la recuperación del control de las cárceles será una de las prioridades de su estrategia contra la delincuencia.

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