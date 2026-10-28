NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Kylian Mbappé

Real Madrid pide “disculpas al pueblo chino” por las palabras de Kylian Mbappé que provocaron un boicot televisivo y comercial

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Kylian Mbappe-Foto EFE
Kylian Mbappe-Foto EFE
La entidad deportiva madridista y el jugador francés expresaron su arrepentimiento institucional con el fin de frenar el boicot comercial y la suspensión de transmisiones impuestas por los medios de Pekín.

Ante la crisis diplomática y comercial desatada en el mercado asiático, el Real Madrid C.F. difundió este miércoles un comunicado oficial para presentar sus “disculpas al pueblo chino” por las recientes declaraciones del delantero Kylian Mbappé, quien se refirió a un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al de un jerarca histórico de la nación oriental durante una entrevista.

o

El pronunciamiento de la entidad blanca se produjo pocas horas después de que la radiotelevisión estatal china, el Grupo de Medios de China (CMG), confirmara la suspensión indefinida de los partidos de LaLiga, la prohibición de los anuncios publicitarios del deportista y la ruptura de contratos comerciales por parte de importantes marcas del gigante asiático.

“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, subraya el comunicado institucional, con la suma a las disculpas públicas emitidas previamente por el propio futbolista en varios idiomas.

La controversia escaló con rapidez tras la reacción de los medios y autoridades de Pekín, quienes rechazaron inicialmente versiones de la prensa española que minimizaban el alcance de la ofensiva, con la necesidad de una intervención directa del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien se reunió con el embajador chino en Madrid para destrabar el conflicto.

La contundencia de las medidas adoptadas por el Estado asiático pone de relieve el peso geopolítico y comercial que ejercen las grandes potencias sobre las industrias del entretenimiento y el deporte global, con el compromiso, además, de un convenio estratégico vital para el torneo español vigente hasta 2029.

o

La congelación de los derechos televisivos y la retirada masiva de patrocinadores en la región asiática representan un duro golpe financiero para los clubes.

Temas relacionados:

Kylian Mbappé

Fútbol

China

Deportes

Real Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá: Así fue la operación ‘Kratos’ de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Eva Ferrer no viajó a Washington para ampliar sus denuncias contra Verónica Alcocer

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Deportes

Ver más
El delantero del Real Madrid Vinicius Jr-Foto: EFE
Vinicius Jr.

Nuevos cánticos contra Vinicius y España: LaLiga traslada las denuncias de la jornada al Comité de Disciplina

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"Ya soy rico, no necesito correr": jugador brasileño revela lo que le decía el colombiano Jhon Durán cuando compartían equipo en Europa

Tenista español, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz entrega su más reciente parte sobre su muñeca tras sorpresiva caída en el US Open

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Panamá - Foto AFP
Terremoto en Panamá

"Era tanto el movimiento que era imposible caminar": testimonio del fuerte terremoto en Panamá

Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Corrupción en Venezuela

"No voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana; no quiero que me extraditen": Tareck El Aissami reaparece en nueva audiencia por caso Pdvsa-Cripto

Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

"Aprenderán por las malas si no corrigen su actitud": dura advertencia del secretario Marco Rubio contra el régimen de Cuba

Foto de referencia (Canva)
Rusia

"Ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en Rusia deben partir de inmediato": EE. UU. emite alerta de viaje y anuncia monitoreo de sospecha de peste neumónica

"Jefa comunal" cuestionando actividad infantil en cancha popular de Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Chavismo

"Esto es territorio chavista": graban a "jefa comunal" cuestionando actividad infantil en cancha popular de Caracas

Presidente Donald J. Trump y Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

Estados Unidos ordena la salida inmediata de la delegación del régimen iraní tras el colapso de las negociaciones en Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023