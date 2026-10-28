Real Madrid pide “disculpas al pueblo chino” por las palabras de Kylian Mbappé que provocaron un boicot televisivo y comercial

Ante la crisis diplomática y comercial desatada en el mercado asiático, el Real Madrid C.F. difundió este miércoles un comunicado oficial para presentar sus “disculpas al pueblo chino” por las recientes declaraciones del delantero Kylian Mbappé, quien se refirió a un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al de un jerarca histórico de la nación oriental durante una entrevista.

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El pronunciamiento de la entidad blanca se produjo pocas horas después de que la radiotelevisión estatal china, el Grupo de Medios de China (CMG), confirmara la suspensión indefinida de los partidos de LaLiga, la prohibición de los anuncios publicitarios del deportista y la ruptura de contratos comerciales por parte de importantes marcas del gigante asiático.

“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, subraya el comunicado institucional, con la suma a las disculpas públicas emitidas previamente por el propio futbolista en varios idiomas.

La controversia escaló con rapidez tras la reacción de los medios y autoridades de Pekín, quienes rechazaron inicialmente versiones de la prensa española que minimizaban el alcance de la ofensiva, con la necesidad de una intervención directa del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien se reunió con el embajador chino en Madrid para destrabar el conflicto.

La contundencia de las medidas adoptadas por el Estado asiático pone de relieve el peso geopolítico y comercial que ejercen las grandes potencias sobre las industrias del entretenimiento y el deporte global, con el compromiso, además, de un convenio estratégico vital para el torneo español vigente hasta 2029.

La congelación de los derechos televisivos y la retirada masiva de patrocinadores en la región asiática representan un duro golpe financiero para los clubes.