Concejo de Bogotá aprueba reforma tributaria de Galán que tiene entre sus grandes objetivos la modernización del alumbrado público

El Concejo de Bogotá aprobó este lunes, en segundo debate, el denominado “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, la reforma tributaria que ha sido impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán para modificar algunos impuestos distritales, crear incentivos a la inversión y generar una nueva fuente de financiación para modernizar el alumbrado público. El proyecto pasa ahora a sanción del mandatario.

Uno de los cambios importantes es la creación de una sobretasa al impuesto predial que se destina al alumbrado público. El cobro iniciaría en 2027 y aplicaría sobre todo a viviendas de estratos 4, 5 y 6, también predios comerciales, industriales, financieros y otros inmuebles estipulados en el acuerdo.

Las viviendas de estratos 1, 2 y 3 estarán exentas cuando su base gravable sea igual o inferior a 20.000 UVT, equivalente a cerca de $1.047 millones en 2026. También se esperan excepciones para hogares vulnerables identificados por medio del Sisbén.

Para las viviendas que sí estén sujetas al cobro, la tarifa que se aprobó es de 0,4 por mil sobre la base gravable del predial. En términos de referencia, el Distrito calculó valores promedio de unos $132.000 por año para estrato 4, $228.000 para estrato 5 y $348.000 para estrato 6, pero el valor real va a depender de cada inmueble.

En el caso de predios comerciales, industriales y financieros, la tarifa será de 1 por mil. El dinero será destinado a la modernización del alumbrado de Bogotá, incluyendo la transición a luminarias LED y la incorporación de tecnología para controlar y monitorear el sistema.

La reforma igualmente modifica el ICA, con reducciones para 275 actividades económicas y aumentos para otras 169. Según la información presentada en el debate, más de la mitad de las empresas de Bogotá podrían tener una reducción en su tarifa.

Entre los sectores que van a recibir beneficios se encuentran bares, restaurantes, hoteles y librerías. De igual forma se espera una exención en el primer año para determinados emprendedores y mecanismos de progresividad en el pago del impuesto.

A la vez de esto, algunos sectores, entre actividades financieras, automotoras y que tengan relación con bebidas alcohólicas y tabaco, tendrán cambios en sus tarifas.

Otro de los puntos de la reforma es un alivio para quienes tienen deudas tributarias con el Distrito.

Los contribuyentes van a poder adquirir una reducción del 60 % de los intereses y sanciones, siempre y cuando paguen el 100 % del capital pendiente y el 40 % que hace falta de esos conceptos antes del 21 de diciembre de 2026. La administración distrital estima que esta medida podría facilitar la recuperación de cerca de $363.000 millones.

Por último, la iniciativa también elimina dos tributos: el impuesto de Publicidad Exterior Visual y el impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.