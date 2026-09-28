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Duro golpe contra el grupo delincuencial ‘La Plancha’ en Bogotá: serían los responsables del homicidio del subintendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Duro golpe contra el grupo delincuencial ‘La Plancha’ en Bogotá - Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá - X
Duro golpe contra el grupo delincuencial ‘La Plancha’ en Bogotá - Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá - X
15 allanamientos permitieron 36 capturas, la incautación de 20 armas de fuego y afectar las rentas de esta estructura delincuencial que opera en la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó este lunes sobre un operativo contra el grupo delincuencial común organizado ‘La Plancha’, estructura señalada por las autoridades de tener presencia criminal en la capital y de estar relacionada con actividades de tráfico de estupefacientes.

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Según la información publicada por la institución, las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento, procedimiento que permitió la captura de 36 personas. Durante las acciones también fueron incautadas 20 armas de fuego, más de 21 kilogramos de estupefacientes y cerca de $60 millones en efectivo, elementos que, según la Policía, estarían relacionados con las actividades ilícitas de esta organización.

Cabe resaltar que este operativo cobra relevancia por los antecedentes recientes de ‘La Plancha’. En agosto, la Policía Metropolitana señaló inicialmente a esta estructura como presunta responsable del homicidio del subintendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido en Ciudad Bolívar mientras adelantaba labores de investigación por un triple homicidio. En ese momento, las autoridades indicaron que el grupo estaba dedicado al tráfico de estupefacientes en esa localidad.

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Posteriormente, el 12 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá informó sobre la captura de otras siete personas por el asesinato de Pinilla. Según esa investigación, los detenidos pertenecerían a la banda conocida como ‘Los de la Loma’ y cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que dos mujeres quedaron bajo detención domiciliaria. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y relacionados con armas de fuego.

Finalmente, con este nuevo procedimiento, la Policía asegura que continúa golpeando a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos en Bogotá. La institución destacó que las 36 capturas, las armas, los estupefacientes y el dinero incautado representan una afectación a las capacidades y las rentas de la organización.

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