Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad: tenían entre 8 y 17 años y eran obligados a cumplir diferentes labores

A penas de más de 10 años fueron condenados 11 miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos varios integrantes de su cúpula central, por reclutamiento.

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La justicia demostró que son responsables del reclutamiento de 60 menores de edad ocurrido entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Según la investigación, se reveló que los menores tenían entre 8 y 17 años al momento de los hechos. Muchos de ellos fueron llevados mediante falsas promesas, amenazas y violencia física y, al momento de integrarse a las filas, fueron obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados.

Asimismo, otros fueron entrenados como radistas y algunos fueron obligados a participar en combates, cobrar extorsiones y hasta colocar explosivos. Dentro de las investigaciones, la Fiscalía documentó los casos de tres menores que murieron en la selva.

Del mismo modo, la Fiscalía también comprobó que hubo castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. "Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos", explicó la Fiscalía.

Entre los condenados, por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito, se encuentran Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Su sentencia es de 20 años y cuatro meses de prisión.

En el mismo sentido, fueron condenados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión.

Finalmente, esto también vinculó a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón, quienes fueron sentenciados a 11 años y 8 meses de prisión. Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso.