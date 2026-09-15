Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Vasco da Gama en Brasil: así fue polémico gol tras lesión en el equipo colombiano

Independiente Santa Fe se fue este martes 15 de septiembre de la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 2-0 ante Vasco da Gama en el estadio São Januário, en Río de Janeiro. El empate 0-0 de la ida en Bogotá dejó abierta la serie, pero el conjunto brasileño aprovechó su condición de local y logró la clasificación a las semifinales.

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El primer gol llegó en el final del primer tiempo. A los 36 minutos, Bruno Duarte dijo presente para abrir el marcador para Vasco da Gama, después de una jugada que terminó con la asistencia del defensor Alan Saldivia. Con ese resultado, Santa Fe tuvo que ir a buscar un gol para igualar la serie y sostener sus opciones de avanzar.

El conjunto bogotano trató de reaccionar en el segundo tiempo, pero halló dificultades para generar ocasiones claras frente a un Vasco que pudo controlar buena parte del trámite. Hugo Rodallega ha tenido una de las opciones más destacadas para el equipo cardenal, pero su remate fue detenido por el arquero Léo Jardim a quemarropa.

La sentencia del marcador llegó en el minuto 65. David, quien ingresó poco antes desde el banco, aprovechó un centro de José Luis Rodríguez y anotó de cabeza el segundo tanto del equipo brasileño. El 2-0 dejó la diferencia ampliada en la serie e hizo que Santa Fe quedara sin tiempo para recuperarse.

Con el global de 2-0, Vasco da Gama llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, y por su parte, Santa Fe terminó su camino en el torneo continental en la ronda de los ocho mejores. El equipo brasileño ahora está esperando al vencedor de la serie entre Boca Juniors y São Paulo para saber quién será su próximo rival.

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La eliminación igualmente significa el cierre de la participación internacional de Santa Fe en 2026. El conjunto cardenal llegó a esta instancia tras superar al River Plate en una serie previa por penales y quería extender su campaña continental, pero al final no pudo marcar en ninguno de los dos partidos de cuartos de final.

Para Santa Fe, el desafío ahora se centrará en la competencia local, en cambio, Vasco da Gama, seguirá su recorrido en busca de un lugar en la final del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.