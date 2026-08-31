A partir del 1 de septiembre de 2026, el pasaje urbano en Caracas será fijado en Bs. 200
Este lunes se dio a conocer que el pasaje urbano en el Área Metropolitana de Caracas (Venezuela) será fijado en Bs. 200.
La medida entrará en vigor a partir del próximo martes 1 de septiembre del año en curso (2026).
El ajuste forma parte del mecanismo de revisión mensual acordado en mayo entre el régimen venezolano y el sector transporte.
El cobro sería un saldo "equivalente" a 0,25 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Hasta el momento, según trasciende, se mantiene el pasaje preferencial para estudiantes con un descuento de 50 %.
Asimismo, continúa la exoneración del pago para los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Otros medios de transporte como el Metro de Caracas, Metrobús y el ferrocarril Caracas-Cúa (Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora), continuarán cobrando sus tarifas habituales.
El bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.
El precio oficial del dólar en Venezuela para este lunes 31 de agosto se ubica en 794,99 bolívares, mientras que el euro cotiza en 922,69 bolívares.
Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.