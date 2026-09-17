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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Venezuela

La Vinotinto femenina hace historia en futsal Sub 20: por primera vez estarán en semifinales

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
FUTSALA.CANVA
FUTSALA.CANVA
El equipo venezolano llegó a las nueve unidades y cerrará la fase de grupos ante Brasil en Barquisimeto.

La selección venezolana femenina Sub-20 de futsal ha hecho historia este miércoles al clasificarse por primera vez a las semifinales de la CONMEBOL Sub-20 Futsal Femenina, tras golear 9-1 a Paraguay en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

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El triunfo significó la tercera victoria consecutiva de la Vinotinto en el torneo y le hizo alcanzar los nueve puntos en el Grupo A, asegurando así, uno de los dos primeros lugares de la zona, lo que se expresa como su presencia entre las cuatro mejores selecciones de la competencia.

La gran figura del partido fue María Pino, firmó cuatro de los nueve goles venezolanos. La jugadora lideró la ofensiva de un equipo que dominó el juego y terminó imponiendo una diferencia amplia frente a una Paraguay que llegó a la jornada sin ganar o empatar algún encuentro.

Por otra parte, el resto de la ofensiva se repartió entre Keiberly Salas e Hilamry Chirinos, las dos con doblete. Karlis Durán concretó la goleada con otro tanto. El resultado confirmó el buen momento por el que pasa el conjunto dirigido por Mike Guerra, que consiguió transformar su condición de local en resultados durante la primera fase.

El camino venezolano inició con una victoria 2-1 sobre Bolivia y siguió con un triunfo 2-0 ante Ecuador. Con el 9-1 frente a Paraguay, la Vinotinto llegó a tres partidos ganados de manera consecutiva y sostuvo su condición de invicta previo a enfrentar el último partido de la fase de grupos.

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Ese encuentro será justamente contra Brasil, una de las selecciones más fuertes del torneo. El partido está programado para este jueves a las 6:30 de la tarde y va a servir para definir las posiciones finales del Grupo A. Brasil igualmente llega invicto y cuenta con tres títulos de la categoría, la selección más ganadora en la historia de la competición.

La edición 2026 del campeonato se juega en Venezuela entre el 12 y el 20 de septiembre, con el Domo Bolivariano de Barquisimeto como escenario. Diez selecciones han sido distribuidas en dos grupos de cinco, y los dos primeros de cada zona alcanzarán las semifinales.

Venezuela comparte el Grupo A con Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia y el Grupo B está integrado por Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En ese otro grupo, Argentina y Colombia de igual forma ya aseguraron su partido en la ronda semifinal.

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