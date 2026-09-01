Según Foro Penal, en Venezuela hay 328 presos políticos al cierre de agosto

La organización Foro Penal informó que en Venezuela hay 328 presos políticos hasta el 31 de agosto, de acuerdo con su más reciente balance.

Del total de presos políticos, 183 son civiles y 145 militares, todos mayores de edad.

Además, añadió que hay 33 extranjeros o ciudadanos con doble ciudadanía entre los 328 detenidos.

El pasado 14 de agosto, el Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas, aunque Foro Penal pudo verificar 89.

Mientras tanto, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó 105, por lo que varias ONG pidieron la publicación de la lista de liberados, algo que no se materializó.

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Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.