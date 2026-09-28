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Las duras acusaciones de El Pollo Carvajal contra Delcy Rodríguez en sus memorias 'Lo que realmente pasó en Venezuela'

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Las memorias de Hugo “El Pollo” Carvajal, quien fuera jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, contienen acusaciones directas contra Delcy Rodríguez, actual jefe de la dictadura chavista. Según el manuscrito titulado "Lo que realmente pasó en Venezuela", al que tuvo acceso el medio español Artículo 14, Rodríguez habría extraído objetos de valor de la caja de seguridad de Chávez cuando ejercía como ministra del Despacho de la Presidencia.

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