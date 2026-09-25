Confirman que EE. UU. usó IA en la captura de Maduro: hubo temor de que la plataforma fallara en pleno operativo

Una sentencia de una corte federal en Washington reveló este viernes que Estados Unidos utilizó inteligencia artificial en la operación militar que culminó con la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho sin precedentes que expone la creciente dependencia tecnológica en misiones de alto riesgo.

El fallo judicial confirma que la plataforma Claude, desarrollada por la firma Anthropic, estuvo directamente vinculada a la misión a través de Palantir, una compañía tecnológica que provee análisis de datos avanzados al gobierno estadounidense.

Aunque la sentencia no detalla si la herramienta fue empleada para ubicar a Maduro, identificar amenazas potenciales o coordinar el despliegue militar del Pentágono, su participación desató un conflicto sin precedentes entre ambas partes.

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Anthropic había impuesto límites estrictos al uso militar de su tecnología de inteligencia artificial antes de la operación.

Durante el desarrollo del operativo en Venezuela, un ejecutivo de la compañía cuestionó abiertamente el empleo del sistema, mientras en el Pentágono crecía el temor a que la plataforma fallara en plena misión, poniendo en riesgo la seguridad de las tropas desplegadas.

Tras el éxito de la operación que capturó a Maduro, el Pentágono exigió eliminar todas las restricciones impuestas por Anthropic sobre el uso de su tecnología. Sin embargo, la empresa se negó categóricamente a retirar los límites éticos relacionados con el desarrollo de armas autónomas y la vigilancia masiva de poblaciones civiles.

El choque ético y operativo entre Anthropic y el Departamento de Defensa terminó con la salida definitiva de la empresa de los sistemas de defensa de Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en el debate sobre el uso de inteligencia artificial en operaciones militares.