Nuevo golpe contra las redes del narcotráfico en Colombia: incautaron más de 46 toneladas de cocaína y capturaron a 26 personas

Un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico fue reportado por la Policía Nacional de Colombia con la Operación Nexus, un despliegue coordinado entre la Dirección de Antinarcóticos y agencias internacionales de 10 países.

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De acuerdo con el reporte oficial, la operación permitió la incautación de 46.808 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 333 kilos de marihuana y 138.800 mililitros de ketamina. En los procedimientos también fueron capturadas 26 personas.

Asimismo, la Policía señaló que las acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, que busca afectar no solamente el transporte y la distribución de estupefacientes, sino también las finanzas y la capacidad logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según el balance entregado por la institución, el operativo representó una afectación económica estimada en más de 1.544 millones de dólares para las organizaciones narcotraficantes y permitió evitar la comercialización de más de 117 millones de dosis de sustancias estupefacientes.

Cabe resaltar que uno de los elementos centrales de Nexus fue precisamente la coordinación con autoridades de otros países. La Policía no presentó la operación como un procedimiento aislado, sino como parte de un esquema de cooperación internacional para identificar y afectar las redes que participan en el tráfico de drogas más allá de las fronteras colombianas.

El resultado se conoce en un momento en el que la lucha contra las economías ilegales continúa siendo uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad del Estado. Durante 2026, la Policía ha reportado resultados de la estrategia Esmeralda Plus, con énfasis en la afectación de las finanzas, la logística y la capacidad operativa de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Finalmente, cabe resaltar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado, desde que entró al poder el 7 de agosto, que su estrategia está basada en atacar a los grupos irregulares, principalmente orientada a las operaciones contra el narcoterrorismo en todo el territorio nacional.