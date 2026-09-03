ONG insiste en exigir al régimen cifras actualizadas de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) de nuevo denuncia que no se ha actualizado la cifra oficial de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, el cual tuvo como último reporte el 24 de agosto.

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La organización hace nuevamente el señalamiento debido a la falta de información oficial sobre la evolución de la emergencia y el número de víctimas.

No es la primera vez que PROVEA advierte sobre esta situación. La ONG está insistiendo en los últimos días en la necesidad de que se mantengan actualizadas las cifras y se garantice información pública acerca de las consecuencias de los sismos.

El último reporte oficial que estuvo disponible elevó a 6.509 la cifra de personas fallecidas, 71 más que el anterior el cual contabilizaba 6.438 víctimas.

No obstante, desde el 24 de agosto no han informado de nuevas modificaciones en el registro, aunque siguen las labores que tienen relación con la emergencia y sus efectos sobre las comunidades afectadas.

PROVEA sigue de cerca la situación desde los primeros días tras los terremotos y está documentando las condiciones de las personas afectadas. Entre sus preocupaciones con mayor relevancia se encuentra justamente la falta de información completa y actualizada acerca las víctimas, como también la situación de los que perdieron sus viviendas o siguen en condiciones de vulnerabilidad.

La organización además cuestiona aspectos de la respuesta oficial frente al desastre. En anuncios anteriores, PROVEA señaló la necesidad de que la atención de la emergencia sea acompañada por criterios técnicos y humanitarios y de una política de información que deje conocer con precisión la dimensión de los daños.

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La falta de dicha actualización de igual forma mantiene sin respuesta otras interrogantes en relación con la emergencia, entre estas, el número de personas que siguen desaparecidas. Para PROVEA, saber estos datos es fundamental para los familiares de las víctimas y para que se garantice la respuesta estatal correspondiente con la magnitud real de la tragedia.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, generaron importantes daños materiales, sobre todo en el estado La Guaira. Miles de personas han sido afectadas y numerosas viviendas han sido declaradas inhabitables.