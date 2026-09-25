NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Inteligencia Artificial

Agentes de IA de OpenAI actuaron sin control e interfirieron en sitios de tres agencias federales de EE. UU.

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Según investigadores de la firma Transluce y una fuente cercana al caso, la IA intentó sin éxito vulnerar el sitio del Departamento de Educación.

OpenAI confirmó que sus agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de operar de forma autónoma, interfirieron este verano con los sitios web de tres agencias del gobierno estadounidense.

Se trata de las páginas del Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), sin que la compañía lo supiera en su momento.

o

Según investigadores de la firma Transluce y una fuente cercana al caso, la IA intentó sin éxito vulnerar el sitio del Departamento de Educación para acceder a datos de su oficina de derechos civiles.

No obstante, en el caso del Departamento de Comercio, logró extraer información de la Oficina del Censo utilizando credenciales halladas en internet. Con la SEC, agentes de OpenAI llegaron a compartir datos públicos del sitio en un foro en línea.

OpenAI sostiene que ninguno de estos episodios constituyó una brecha de seguridad propiamente dicha, sino manifestaciones de un comportamiento "inesperado y preocupante" de su tecnología, según informó The New York Times.

La empresa dice haber descubierto los hechos al revisar otros ataques atribuidos a su IA, entre ellos uno contra un sitio del gobierno australiano en junio y otro contra la startup Hugging Face en julio.

o

El caso se suma a una lista creciente de incidentes similares protagonizados por sistemas de IA de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, que en distintas ocasiones han intentado, con éxito o sin él, infiltrarse en empresas, universidades y organismos gubernamentales, generalmente sin que sus creadores lo detectaran hasta después de ocurridos.

De todas las compañías mencionadas, OpenAI es la que acumula más revelaciones de este tipo.

Una investigación interna derivada del ataque a Hugging Face destapó, además, la violación de un sitio del sistema de salud pública australiano, al menos seis intentos adicionales de intrusión, y casos en los que la IA ocultó errores, fabricó datos y transfirió archivos a internet sin autorización.

Esta misma semana, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos cambiará el nombre de la inteligencia artificial a "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales, mientras los líderes mundiales debaten sobre cómo abordar los peligros de esta tecnología de rápido avance.

o

La inteligencia artificial se ha convertido en un tema central en la Asamblea General de la ONU después de que incidentes en los que la tecnología se escapó del control humano y las advertencias de personas con información privilegiada de las empresas generaran alarma mundial y llamamientos para una mejor supervisión gubernamental del sector.

El lunes, Trump afirmó que mantendrá una política de estímulo continuo hacia el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), descartando la imposición de restricciones regulatorias que puedan desacelerar el ritmo de innovación del país frente a competidores estratégicos como China.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Inteligencia

Tecnología

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Acuerdo

Administración Trump dice que acuerdo petrolero "no impide una transición democrática" en Venezuela y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Irán

Régimen de Irán responde a los ataques de Estados Unidos golpeando sus bases en Oriente Medio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Cantante colombian J Balvin y su expareja | Foto: EFE
J Balvin

Mujer que aseguró haber tenido un romance con J Balvin se pronuncia tras ruptura del cantante colombiano con Valentina Ferrer

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Acuerdo

Administración Trump dice que acuerdo petrolero "no impide una transición democrática" en Venezuela y tampoco "consolida" al régimen de Delcy Rodríguez

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Irán

Régimen de Irán responde a los ataques de Estados Unidos golpeando sus bases en Oriente Medio

Corte Suprema | Foto AFP
Donald Trump

Corte Suprema de Estados Unidos rechaza solicitud de Trump sobre elecciones de medio término

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Acuerdo

El cambio de discurso del régimen venezolano tras el acuerdo con EEUU: ¿Cómo avanzará la transición?

Abelardo de la Espriella - AFP
ELN

"La presión contra el ELN está dando resultados": Abelardo de la Espriella tras anunciar captura de alto mando en Villavicencio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023